لن ننسى – بقلم سميّة شختورة

إن كان شعب يأبى الاستسلام فذلك لا يعني أنّه يُبيح الدمار المتكرّر، وإن كان يرفض الخضوع والاستعطاء فذلك لا يعني أنّه لم يتعرّض للأذى، أو

إن كان يتميّز بإرادته الصلبة ويناضل في سبيل العيش فذلك لا يعني أنّه لم ينل نصيبه من المصيبة، أو أنّه نسي حجم الضرر والألم وفقدان الأحبّاء والأرزاق وفقدان مصدر العيش.

لكنّ إرادته الصلبة تجعله ينفض عنه الغبار والدمار والزجاج الذي مزّق أجمل ما فيه، أجمل ما لديه، أحلى أيّام حياته، وجنى العمر. إنّ ذلك لا يعني أنّه فقد ذاكرته بل إنّ بيروت بأهلها وطيبة ناسها لم ولن تستسلم، كما أنّها وبكلّ تأكيد لن تنسى.









بعد مرور شهر، أعدكم أنّنا لن ننسى!

لن ننسى مدى الأذى الذي تعرّضنا له، لن ننسى سواعد الأبطال، لن ننسى براءة الطفولة المُغتصبة، لن ننسى الأم التي فقدها أبناؤها، لن ننسى ربّ البيت الذي ضحّى بحياته لحماية عائلته، والأهمّ لن ننسى إجرامكم أنتم أشباه البشر فقد سكتم عن هذه الجريمة والساكت عن الشرّ شيطان أخرس.

لكلّ شيطان أقول: “ألم تكتفِ؟ ألم تتألّم؟ كيف يُمكنك النوم على وسادتك؟ كيف يُمكنك أن تنظر في عيون الناس؟”

شهرٌ مرّ على اكفهرار وجه السماء حزنًا… شهرٌ مرّ والنحيب يتعالى يومًا بعد يوم، فأرضنا شبعت، شبعت ارتواءً، تارةً دماء الضحايا وطورًا دموع الحزانى.

شهرٌ مرّ والمجرمون أحرار، لا حسيب ولا رقيب.

اشتقنا لبيروت، اشتقنا لفرحها، لضجيجها وصخبها، لقهقهاتها المزعجة، ليتك بقيت مُزعجة ولم يكسرك شيء.

اشتقنا للفرح دون غصّة أو حرقة أو “لو”.

بعد شهر أقول لكِ اشتقنا إليك يا بيروت.. يا ستّ الدنيا.. يا نجمة تتلألأ في سماء لبنان.. يا قلبًا ينبض حرّيّة.