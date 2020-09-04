كشف مجريات جلسة الاستماع لدياب… لماذا عدل عن زيارة المرفأ؟

حصلت mtv على جزء من مجريات جلسة استماع قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي فادي صوان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

القاضي صوان سأل دياب عن سبب عدم القيام بالزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العنبر رقم 12 وكان قد أبلغ رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بذلك، خاصة وأن اللواء صليبا نزل الى المرفأ وانتظره في ذلك النهار، يضيف صوان سائلاً دياب.









فكان جواب دياب أن ضابطا يعمل معه في السراي الحكومي كان قد نزل قبل بيوم الى المرفأ وكشف وقال له انها أسمدة، فقال له ان لا داعٍ للنزول.

وخُتمت الافادة بأن دياب كان قد وضع الموضوع على جدول أعمال المجلس الاعلى للدفاع ثم سحبه بعدما اعتبرها اسمدة، فطلب من اللواء محمود أسمر ان يسحبها عن جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع.