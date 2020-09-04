وئام وهاب: يجب توقيف العماد جان قهوجي ومدير مكتبه محمد الحسيني وجورج خميس.. في حساباتهم ملايين الدولارات

رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب خلال برنامج الحدث مع سمر ابو خليل ان قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير مكتبه محمد الحسيني ومدير مخابرات بيروت السابق جورج خميس يجب توقيفهم.

وقال وهاب: “القاضي فادي صوان آدمي واقول له ان كان الضباط الاوادم موقوفين ظلماً اطلق سراحهم واذهب باتحاه آخر”، مضيفاً: “يجب توقيف قائد الجيش السابق جان قهوجي الذي لديه 40 مليون دولار في حسابه ومسؤول المخابرات في بيروت جورج خميس لديه 16 مليون دولار فيما مدير مكتب قهوجي محمد الحسيني لديه 20 مليون دولار..”.









رد محامي قهوجي

ورد المحامي بلال الحسيني وكيل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي و العميد محمد الحسيني في اتصال مع “الجديد” على الوزير السابق وئام وهاب فرأى ان الاخير “يوجه ادانة للعماد قهوجي والعميد الحسيني دون ان يستند الى ادلة وهذا الامر خاطئ جداً” .

وقال الحسيني: “نيترات الامونيوم” لم تتم مصادرتها وحجزها من قبل قيادة الجيش في عهد العماد قهوجي واذا كان لدى وهاب اي ادلة حول الحسابات المالية للعماد قهوجي او للعميد الحسيني فليقدم دليلاً”.

ونفى الحسيني ان يكون قهوجي يملك 40 مليون دولار وقال: “العماد قهوجي لا يملك مبلغ الاربعين مليون دولار واذا كان هناك دليل فليتم تقديمه”.