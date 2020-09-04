//Put this in the section
شريط الأحداث

سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى ٦٥ الف ليرة!

September 4, 2020

اكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس لإذاعة صوت لبنان أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغ الحكومة ان الكتلة النقدية لم تعد تكفي والمركزي بوارد رفع الدعم عن المحروقات لأن الحاكم اكد عدم المساس بالاحتياطي الالزامي.

وأوضح البراكس أنّ هناك مشكلة تقنية في المحروقات ولها حلول ولا أزمة بنزين أو مازوت وانما نحن متخوفون من ازمة محروقات خلال 3 أشهر، محذراً من أنّ سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً حسب سعر برميل النفط وسعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر التنكة إلى أكثر من 100 الف بعد رفع الدعم.




Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com