سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى ٦٥ الف ليرة!

اكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس لإذاعة صوت لبنان أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغ الحكومة ان الكتلة النقدية لم تعد تكفي والمركزي بوارد رفع الدعم عن المحروقات لأن الحاكم اكد عدم المساس بالاحتياطي الالزامي.

وأوضح البراكس أنّ هناك مشكلة تقنية في المحروقات ولها حلول ولا أزمة بنزين أو مازوت وانما نحن متخوفون من ازمة محروقات خلال 3 أشهر، محذراً من أنّ سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً حسب سعر برميل النفط وسعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر التنكة إلى أكثر من 100 الف بعد رفع الدعم.