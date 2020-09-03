أزمة بنزين ومازوت على الأبواب!

في ظلّ المعلومات المتوافرة عن إقفال مصفاتي طرابلس والزهراني وعدم تسليمهما المشتقات النفطية، سألت “النهار” رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عمّا دفع الشركات إلى هذا الإجراء، وهل من أزمة منتظرة؟ فأكد أنّ “ما دفع الشركات إلى تقنين التسليم للمنشآت هو عدم تمكن الشركات من الاستيراد بسبب تمنع مصرف لبنان منذ 15 يوماً عن إعطاء الأذونات المسبقة للاستيراد، ما أدّى إلى بلبلة في برنامج الاستيراد، وتالياً سيؤدي هذا الأمر حتماً إلى أزمة”.

وقال: “تنتظر الشركات مباشرة “المركزي” في إعطاء الأذونات للاستيراد، وحتى ذلك فإنّها مضطرة إلى تقنين تسليم البضائع الموجودة لديها”.









النهار