تشاور بين عون وأديب حول شكل الحكومة والاقتراحات تتراوح بين 14 و 24 وزيراً

:في أولى الخطوات العملية لتأليف الحكومة زار الرئيس المكلّف مصطفى أديب قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون ،واطلعه على نتيجة الاستشارات النيابية التي أجراها في عين التينة وزيارته إلى رؤساء الحكومات السابقين، وعرض معه تصوّره الحكومي ولحجم الحكومة وشكلها، حيث أفيد أن أديب يفضّل حكومة اختصاصيين من 14 أو 16 وزيراً فيما يقترح عون حكومة من 20 الى 24 وزيراً.

وتتم مشاورات التأليف بالتزامن مع زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية دايفيد شينكر إلى بيروت التي لم يطلب فيها مسبقاً أي موعد مع الرؤساء الثلاثة، ويركّز على عقد لقاءات مع شخصيات معارضة لسلاح حزب الله وخصوصاً مع النواب المستقيلين.