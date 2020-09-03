بالفيديو.. بيلوسي تقول إنها وقعت ضحية لمصيدة “الشامبو” في صالون لتصفيف الشعر لتشويه سمعتها

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، إنها وقعت ضحية مصيدة في صالون لتصفيف الشعر في مدينة فرانسيكسو، وطالبت المحل بالاعتذار فوراً لها بعد أن تم تسريب مقطع فيديو لها وهي تزور الصالون على الرغم من تدابير الإغلاق المفروضة على الصالونات وسط تفشي وباء كورونا.

وجاءت تعليقات بيلوسي رداً على القضية التي حاولت وسائل الاعلام اليمينية مثل فوكس نيوز وضعها في صدارة عناوين الأخبار بهدف تشويه سمعة البرلمانية الديمقراطية.









وقالت بيلوسي إنها زارت الصالون على مدار سنوات مشيرة إلى أنها وثقت بكلمة صاحبة الصالون بأنه يمكن القيام بعمل تصفيف الشعر في الهواء الطلق، ولكن الأمور كانت مختلفة عندما ذهبت إلى هناك.

وقد شوهدت بيلوسي في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وهي في الصالون بشعر مبلل.