“السلاح اللقيط”.. 4 حوادث متفرقة “تعري حزب الله” أمام اللبنانيين

تتوالى الأزمات على لبنان واحدة تلو الأخرى بلا هوادة، حتى فقد الشباب في البلد الممزق سياسيا واقتصاديا، آماله بمستقبل واعد، وأضحت مفردة “الهجرة”، الكلمة الأكثر بحثا على محرك غوغل في بلاد الأرز، والتي تضاعف البحث عنها خلال العقد الماضي، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

يعاني اللبنانيون من أزمات لا تقتصر على الفقر والبطالة، وتراجع الخدمات العامة، بل بات معظمهم يتحدث بلسان الرهينة، ويقول علنا “نحن مختطفون”، وهذا لا يعتبر كلاما من العدم، لأن الواقع على الأرض يجسد هذه المقولة، ويُظهر بوضوح أن المشكلة الحقيقية في لبنان هو وجود دولة داخل الدولة، تفوقت عليها بالعتاد والعديد، وهيمنت على قرارها الداخلي والخارجي في السلم والحرب، وهذا ما يعبر عنه ناشطون في أحاديثهم، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، محملين “حزب الله” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.









لا داعي للعودة في تاريخ نشأة هذا الحزب، المدعوم من طهران، فنظرة على الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا، تكشف بوضوح عن عمق ومخاطر الأزمات التي يعاني منها هذا البلد.

تمكن الحزب من السيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية في العقد الأخير، وبات لاعبا رئيسيا في صنع القرار السياسي والأمني، ومع ذلك، وخلال الفترة الأخيرة التي لا تزيد عن شهرين انكشف في 4 مواقع رئيسية متفرقة “عرّت” حزب الله وأظهرت عن مدى تفلت سلاحه بين المدنيين في المناطق السكنية، بحسب ناشطين.

المرفأ

فاقم الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، 4 أغسطس الماضي، أوضاع اللبنانيين المأساوية بعد أن ساهم في تشريد نحو 300 ألف شخص، وهو بحسب مصادر مطلعة يعتبر أحد أهم مداخل حزب الله لإدخال وإخراج ما يعجز عن فعله عبر مطار بيروت الدولي، وهو بوابة يسيطر عليها الحزب بشكل كامل تقريبا، وهو على علم بكل شاردة وواردة فيها.

ودمر انفجار 2750 طنا من “نيترات الأمونيوم” أجزاء واسعة من ضواحي بيروت، مخلفا خسائر اقتصادية تصل لـ 8 مليار دولار، وفقا للبنك الدولي.

وبعيدا عن سيطرة حزب الله على المرفأ، طرح انفجار بيروت عدة أسئلة عن المواد المخزنة إلى جانب الأمونيوم، ورغم عدم صدور تقرير رسمي عن الدولة اللبنانية بالمواد المخزنة في العنبر رقم 12، إلا أن عدة نظريات طرحت وكان أبرزها لخبير المتفجرات الإيطالي، دانيلو كوبي الذي قال لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “أعتقد أن أسلحة وذخائر حربية كانت موجودة لحظة وقوع الانفجار في المرفأ” واستشهد بالسحابة برتقالية اللون التي تصاعدت.

تقارير إعلامية ربطت مادة نيترات الأمونيوم بحزب الله

نيحا الشوف

منذ حوالي أسبوعين ضجت منطقة الشوف اللبناني بخبر اختطاف 3 شبّان من منطقة “نيحا الشوف” واحتجازهم عنوة من قبل عناصر حزب الله قبل أن تطلق سراحهم بعد التحقيق معهم، أدى هذا الحادث إلى انسحاب عناصر الحزب من المنطقة، بعد تسلل هذا الخبر إلى الأهالي الذين توجهوا إلى مركز الحزب ليكشفوا عن نفق محفور داخل هضبة جبلية.

وحصل موقع “الحرة” على فيديو من أحد سكان المنطقة، وأكد أن شبانا دخلوا بسلاحهم إلى النفق والتقطوا على المقطع، ولم يتسن للموقع التأكد من صحة الفيديو عبر مصدر مستقل.

#حزب_الله يستحدث نقاط عسكرية جديدة في جبل تومات نيحا-الشوف…

لابد أن طريق القدس يمر من نيحا! pic.twitter.com/BpqtMOnjZs — حسين نصرالله (@hussein_nasrlah) August 13, 2020