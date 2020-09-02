بالصورة.. طائرة ماكرون تعرّضت لحادث في مطار بيروت!

تضررت طائرة الرئاسة الفرنسية من طراز “Airbus A330″ يوم الاثنين 31 آب أثناء تواجدها في لبنان، فقد ضرب جناحٌ من أجنحة الطائرة التي كانت تقلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنغاراً في مطار بيروت، وهذا ما يسمّى بـ”الرصاص في الجناح”.

في الصورة، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح الأربعاء، ظهر جناح طائرة “Airbus A330” في حظيرة للطائرات في أحد المطارات. ولا يكون هنالك أي مبالغة في الموضوع خصوصاً وأنّنا نعلم أن هذه الطائرة هي للرئيس الفرنسي الذي كان في زيارة إلى لبنان.









كما ذكر الصحفي ميشيل بولاكو، أنّ طيّارة الطائرة ليسوا محطّ اتّهام. وكتب بولاكو على حسابه عبر تويتر “تضرر الجناح الأيسر للطائرة الرئاسية A330 عندما اصطدمت بقاعدة في مطار بيروت عندما تحركت بجرار يوم الاثنين”.

وقد أحدث طرف جناح الطائرة ثقبًا في الهنغار الذي اصطدمت به. ويبدو أنّ الحادثة تسببت في أضرارٍ منعت ماكرون من العودة على متنها. ووفقًا للعديد من الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، ذهب ماكرون على متن طائرة من طراز “فالكون” للعودة إلى باريس. ولا تذكر القصة ما إذا كان سائق الجرار الذي كان يسحبها قد تعرض “لضربة في الجناح”.