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مصطفى اديب يكره المستقبل ويمقت سعد الحريري شخصياً

September 2, 2020

خاص بيروت اوبزرفر

علمت بيروت اوبزرفر من مصادر طرابلسية بارزة وناشطة في الشأن السياسي والاجتماعي ان السفير السابق والرئيس المكلف مصطفى اديب من ابرز المناهضين لتيار المستقبل وخاصة كوادره المعروفة في الشمال




كما استغربت المصادر نفسها كيفية قبول الرئيس سعد الحريري تسمية اديب بتشكيل الحكومة المقبلة بالرغم ان اوساط الرجل في المدينة الشمالية على دراية كاملة بطبيعة العلاقة الغير علنية ربما بينه وبين التيار المستقبل

اما عن العلاقة مع الرئيس الحريري فاكدت المصادر ان العلاقة سطحية علماً ان المقربين منه يعلمون تماماً مقته الجارح للرئيس الحريري

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