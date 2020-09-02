مصطفى اديب يكره المستقبل ويمقت سعد الحريري شخصياً

خاص بيروت اوبزرفر

علمت بيروت اوبزرفر من مصادر طرابلسية بارزة وناشطة في الشأن السياسي والاجتماعي ان السفير السابق والرئيس المكلف مصطفى اديب من ابرز المناهضين لتيار المستقبل وخاصة كوادره المعروفة في الشمال









كما استغربت المصادر نفسها كيفية قبول الرئيس سعد الحريري تسمية اديب بتشكيل الحكومة المقبلة بالرغم ان اوساط الرجل في المدينة الشمالية على دراية كاملة بطبيعة العلاقة الغير علنية ربما بينه وبين التيار المستقبل

اما عن العلاقة مع الرئيس الحريري فاكدت المصادر ان العلاقة سطحية علماً ان المقربين منه يعلمون تماماً مقته الجارح للرئيس الحريري