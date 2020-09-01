رعد نفى خبر صحيفة لو فيغارو: سنحتفظ بالكلام الصحيح والايجابي الذي سمعه رعد من ماكرون لان المجالس بالامانات

– صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد البيان الآتي:

“نشر الكاتب في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية جورج مالبرونو كلاما منسوبا لمصدر فرنسي نقلته عنه وسائل إعلام عربية، زعم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاله لممثل حزب الله النائب محمد رعد على هامش اللقاء الذي جمعه به مع قيادات لبنانية، في 6-8-2020 كلاما افترضه المصدر من عنده وليس له أي نصيب من الصحة على الإطلاق.









يهم مكتب النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن ينفي، نفيا قاطعا صحة الكلام الذي ادعى المصدر أن السيد ماكرون قد قاله للنائب رعد وسنحتفظ بالكلام الصحيح والإيجابي الذي سمعه النائب رعد فعلا من السيد ماكرون “لأن المجالس بالأمانات”.