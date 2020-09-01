بالفيديو.. “غضب لبنان الكبير” يملأ ساحة الشهداء

عاد المتظاهرون إلى ساحة الشهداء في ذكرى مئوية لبنان الكبير تحت عنوان “غضب لبنان الكبير”، وانطلقت مسيرات متجهة تخللتها وقفة حاشدة أمام النصب التذكاري في نهر الكلب تحت شعار: “مئوية لبنان من الولادة الى السيادة”.

وطالب الثوار من نهر الكلب بالعمل الجدي على حياد لبنان والمساعدة على تطبيق الدستور لناحية احترام سيادة لبنان والتطبيق الكامل للقرارات الدولية.









وقال الثوار في بيانهم: “سنعمل لدخول لبنان الى مئوية السيادة من اجل مؤسسات يحميها جيش واحد وسلاح واحد دون اي شريك آخر”.

وتوجهوا للسلطة بالقول: “أينعت عروشكم وحان وقت قطفها وجلائها ولا ثقة لحكومة ترفض الاستماع لخيار الشعب بحكومة مستقلة وبصلاحيات استثنائية “، مشيرين إلى أن “نحن رجال ونساء نحارب لغد أفضل بالعلم اللبناني وحده ونحن ادوات السلم وانتم ادوات الفتنة ونحن خلاص لبنان وانتم موته”.

وتأتي هذه التظاهرة احتجاجاً على ما آلت اليه الاوضاع في لبنان على كافة الأصعدة، في وقت طالب المحتجون بعقد سياسي جديد ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.