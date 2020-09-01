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يعقوبيان: بهاء الحريري يتطّرف لشد العصب السني في لبنان

September 1, 2020

قالت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان للجديد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي يريد مصطفى أديب وهذه حكومة بدل ضائع ونحن بحاجة لأصحاب قرار يعقوبيان قالت ضمن برنامج “طوني خليفة” إن السيد بهاء الحريري “عم يتطّرف” لشد العصب السني وهذه البضاعة لدينا منها الكثير في لبنان “وهيدا الكلام ما عاد بييّع” ولم يصل بنا إلى أي مكان وفي البرنامج ذاته قال أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم: قرارنا بعدم تسمية مصطفى أديب لم يتم بالتنسيق مع السعودية وتم اتخاذه بعد اجتماع التكتل

المصدر: الجديد




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