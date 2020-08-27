شندب: على النواب في البرلمان اللبناني عزل عون ومحاكمته

قال الدكتور المحامي طارق شندب أن تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون لمجلة باري متش الفرنسية والذي برّر فيه تدخل ميليشيا حزب الله اللبنانية في سوريا وما ترتكبه من جرائم إبادة وضد الانسانية، وخضوع هذه الميليشيا للقانون اللبناني، يشكّل مخالفة صريحة وكبرى للدستور والقوانين اللبنانية وخيانة للبنان.

ودعا شندب في بيان تلقى بيروت أوبزرفر نسخةً منه، النواب الشرفاء في المجلس النيابي للبدء بمحاكمة رئيس الجمهورية واجراءات عزله لأن استمراره في موقعه يشكل إساءة للدولة اللبنانية والشعب اللبناني الذي ارتضى ان يكون دستوره هو الحكم في الشعلاقة بين الشعبين السوري واللبناني.









وأشار إلى أنّ القوانين اللبنانية تجرم ارهاب ميليشيا حزب الله في أعماله الاجرامية ضد الشعب السوري والقضاء مدعو ليمارس دوره بتطبيق القوانين اللبنانية ووضع حد لهذا الاٍرهاب المستمر .

وعن اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية وعزله قال أن هذا الموضوع بات “مطلباً شعبياً لأن موقع الرئاسة مكرس للحفاظ على الدستور وليس على خرقه ودعم الميليشيات الارهابية”، مضيفاً أن لبنان بحاجة لرئيس جمهورية يعي ما يقول ولا يكون غطاء للارهاب والقتل والخطف الذي تمارسه ميليشيا حزب الله في لبنان وسوريا.