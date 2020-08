إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها كوشنر من داخل “طائرة التطبيع” وتقول “نصنع التاريخ”

نشرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، مقطع فيديو صوره زوجها، جاريد كوشنر، من داخل الطائرة التي توجهت من إسرائيل إلى الإمارات، الإثنين 31 أغسطس/آب 2020، وعلقت على الرحلة بوصفها بـ”التاريخية”.

يظهر في المقطع الذي نشرته إيفانكا، كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبراين، بينما يجلسان داخل الطائرة، التي أقلعت من تل أبيب إلى أبوظبي مفتتحة الخط الجوي التجاري بين البلدين بشكل رسمي، لأول مرة منذ إعلان التطبيع بين البلدين.

يصور كوشنير الفيديو بطريقة “السيلفي” في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الطائرة، الذي أكد أن الرحلة ستمر فوق الأجواء السعودية ما سيجعل مدتها 3 ساعات و20 دقيقة، في الوقت الذي يظهر فيه كوشنر وأوبراين في سعادة غامرة.

من جانبها، علقت إيفانكا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “صُنع التاريخ.. جاريد والمستشار أوبراين على متن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”، على حد تعبيرها.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020