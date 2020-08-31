إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها كوشنر من داخل “طائرة التطبيع” وتقول “نصنع التاريخ”

نشرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، مقطع فيديو صوره زوجها، جاريد كوشنر، من داخل الطائرة التي توجهت من إسرائيل إلى الإمارات، الإثنين 31 أغسطس/آب 2020، وعلقت على الرحلة بوصفها بـ”التاريخية”.

يظهر في المقطع الذي نشرته إيفانكا، كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبراين، بينما يجلسان داخل الطائرة، التي أقلعت من تل أبيب إلى أبوظبي مفتتحة الخط الجوي التجاري بين البلدين بشكل رسمي، لأول مرة منذ إعلان التطبيع بين البلدين.









يصور كوشنير الفيديو بطريقة “السيلفي” في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الطائرة، الذي أكد أن الرحلة ستمر فوق الأجواء السعودية ما سيجعل مدتها 3 ساعات و20 دقيقة، في الوقت الذي يظهر فيه كوشنر وأوبراين في سعادة غامرة.

من جانبها، علقت إيفانكا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “صُنع التاريخ.. جاريد والمستشار أوبراين على متن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”، على حد تعبيرها.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020

طائرة التطبيع: وكانت أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قد هبطت بعد ظهر الإثنين، وعلى متنها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، أبرزهم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وتل أبيب.

أما الجانب الإسرائيلي في الوفد، فيترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، ويضم حوالي عشرين مسؤولاً من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، كان في استقبال الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

كوشنر، وفي أول تعليق له عقب هبوط الطائرة الإسرائيلية في مطار أبوظبي، قال إنه “يحمل رسالة إلى شعب الإمارات من الرئيس دونالد ترامب، وإنه يجب تحقيق السلام الذي يرغب فيه الشعبان الإماراتي والإسرائيلي”.

كذلك اعتبر كوشنر أن أبوظبي هي “المحطة الأولى في المنطقة، ونأمل أن تكون هناك محطات أخرى”، كما شكر السعودية على السماح للطائرة الإسرائيلية بالعبور من أجواء المملكة خلال الرحلة إلى أبوظبي.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13أغسطس/آب 2020، عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقارباً بين البلدين.