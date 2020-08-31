معوّض عن “مسرحية الإستشارات”: تسوية خارجية على أشلاء اللبنانيين

غرّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب السابق ميشال معوض على حسابه على “تويتر” كاتبا : بعد إنتهاء مسرحية الاستشارات النيابية التي قام الممثلون فيها بتأدية الأدوار المرسومة لهم في التسوية الخارجية المعقودة على أشلاء اللبنانيين وسيادتهم ولقمة عيشهم ومستقبل أولادهم، تتأكد لي صوابية قرار الاستقالة من مجلس النواب المسخّر لتكريس التسويات الخارجية والمحاصصة الداخلية.”

وأضاف:لا إنقاذ ممكناً بـ”الترقيع” في لبنان ونصر على العمل لإسقاط المنظومة القائمة والدفع في اتجاه انتخابات مبكرة تعيد تشكيل المؤسسات الدستورية بشكل يحترم إرادة اللبنانيين ويخرجهم من لعبة المحاور، لنستعيد ثقة الداخل والخارج وننقذ لبنان سياسيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا.”