هزيمة السنّة: مناكفات ميقاتي الحريري أودت بماكرون لتسمية أديب

ربما هي المرة الأولى التي تختار فيها باريس رئيساً للحكومة اللبنانية بهذا الشكل المباشر والفظّ. كتبت فرنسا اسم رئيس الحكومة المكلف، بحروف تغيير اتفاق الطائف والدستور، وافتتاح مرحلة الدخول إلى ميثاق جديد.









الرابحون والخاسرون

“تجديد” للنظام طرحه ميشال عون وحسن نصر الله، بعد الدعوة الفرنسية إلى تطوير النظام. ربح عون الدعاية ورئيساً مكلفاً ضعيف الشخصية، تسهل السيطرة عليه. كما ربح تحسيناً للصورة عبر الدعوة إلى الدولة المدنية، ليبدو وكأنه يقابل الطرح الفرنسي بإيجابية، وان “العهد” سيشهد تطوير النظام.

حزب الله أيضاً يربح اعترافاً فرنسياً بوجوده في الحكومة، والإتيان برئيس قريب منه ومن حركة أمل خصوصاً. وسيسعى الحزب إلى تعزيز دوره في التركيبة وفي المعادلة. كما سيحاول عون أن يفعل، بالارتكاز إلى علاقته مع الحزب من جهة، والفرنسيين من جهة أخرى، والسيطرة على موقع رئاسة الحكومة تماماً.

وحدهم الخاسرون في هذه المعادلة، هم السنّة. تمتد خساراتهم في المنطقة كلها، من سوريا إلى العراق فاليمن فلبنان. حتى دورهم وتأثيرهم في المعادلة العربية يغيبان ويضمحلان. فتكون النتيجة أوضح في لبنان. خسر السنّة ما تبقى لديهم من أوراق. انتهكوا انفسهم وحقوقهم بسبب نكاياتهم ومناكفاتهم. خسروا ما كان بإمكانهم فرضه. أهدروا فرصتهم الأخيرة. قضوا على اتفاق الطائف ومنحوا عون وباسيل تسجيل انتصارين. الانتصار الأول، تحقيق شرط جبران باسيل بعدم مجيء الحريري رئيساً للحكومة من دونه. والانتصار الثاني، أن يملي عون من يريده رئيساً لمجلس الوزراء، ما يكرس ضرب الطائف تماماً.

نكايات ومكائد

ما كادت تمر ساعات قليلة على موقف أمين عام حزب الله حسن نصر الله حول الاستعداد للذهاب إلى عقد سياسي جديد، أي الاطاحة باتفاق الطائف، بعدها بساعات أطلق عون موقفاً مماثلاً لموقف نصر الله. أكمل ما تبقى من رؤساء سابقين للحكومة المهمة بضرب الطائف، وإحراق ما كان بين أيديهم من أوراق. كان لديهم حكم المحكمة الدولية، الضغط الدولي، أحداث خلدة، العقوبات، النقمة الشعبية، الانهيار الاقتصادي .. فرّطوا بها كلها وفضلوا الاستسلام لنكاياتهم ومكائدهم التي وقعوا فيها.