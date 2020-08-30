بلدية بخعون ـ الضنية: الفيروس ينتشر بشكل كبير في البلدة

وجهت بلدية بخعون ـ الضنية نداء إلى الاهالي، أعلنت في أن “فيروس كورونا بدأ بالإنتشار في البلدة، والحالات الإيجابية تزداد بشكل كبير”، وطالبت الأهالي ب “التحلي بروح المسؤولية وتطبيق الإجراءات الصحية المتبعة وارتداء الكمامات بشكل دائم، والإبتعاد عن التجمعات والإبقاء على التباعد الإجتماعي”، مشيرة الى ان المستشفيات لم تعد قادرة على إستيعاب أعداد المصابين.

وشددت البلدية على أن “البقاء في المنازل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي، وأن أي استخفاف أو تساهل في الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية سيؤدي حتما إلى نتائج لا تحمد عقباها”.









وتوجهت إلى الذين خالطوا مصابين، داعية إياهم الى حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، لافتة الى أن “المسؤولية تقتضي أن نتعاون جميعا لحماية بلدتنا ومنطقتنا، وتطويق إنتشار الوباء”.