بالفيديو… نجوى كرم في صرخة مؤثرة عن هجرة الشباب من لبنان: “ما تفلوا ما تخلوا بلدنا ختيار”!

اطلقت شمس الغنية نجوى كرم صرخة مؤثرة عن هجرة الشباب من لبنان بعد الازمات الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها، والانفجار الذي نأمل ان يكون خاتمة “المصائب” في بلدنا. وعلى عكس كل التغريدات والحملات المصوّرة التي تدعو الى الهجرة، وبالرغم من أن السفارات تغتنم الفرصة في كل مناسبة لتشرّع ابوابها للشباب، تمشي كرم عكس التيار دائما متمسّكة بجذور ارضها ووطنها الذي اعطاها الكثير، والتي قدّمت له هي الاخرى الكثير من المجد والنجاح.

وتجمع الرسالة التي نشرتها كرم من خلال فيديو 3 اجزاء:









-الجزء الاول: كليب اغنية ليش مغرب التي صدرت عام 2004 والتي تتحدّث عن المشاكل الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي كان يمرّ بها لبنان حينها، والتي سبّبت ايضا موجة هجرة الى مختلف بلاد الاغتراب.

-الجزء الثاني: كلمات اغنية لم تنفذّها كرم عام 2005، وكانت بمثابة -اغنية لاحقة- لـ”ليش مغرب” تعلن فيها شمس الغنية صراحة عن عدم اهتمامها بالشأن السياسي بل بوجع الناس. الكلام من كتابة الشاعر روجيه فغالي وكذلك الامر اغنية “ليش مغرب”.

-الجزء الثالث: تدعو نجوى كرم الشباب اللبناني اليوم بعد النكبة التي حصلت في مرفأ بيروت الى عدم ترك الوطن والهجرة منه، مشيرة الى انّ “الهدف من ذلك شيخوخة لبنان وافقار البلد من شبابه وادمغته وقوّته التغييرية الحقيقية”.

تناول الفيديو ايضا، مشاهد موجعة من انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة الى موسيقى خلفية من اغنيتها الشهيرة “خلص السهر