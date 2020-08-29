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درباس: “أهل العروس ما حكيوني”.. لمست عدم ممانعة حزب الله في طرح اسمه لرئاسة الحكومة

August 29, 2020

أوضح الوزير السابق ​رشيد درباس أنه لا يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة​ المقبلة نافياً أن يكون قد تم الحديث معه من قبل أي جهة، قائلاً: “أهل العروس ما حكيوني”.

وأشار إلى أن من يرفض تنفيذ شروط رؤساء الحكومات السابقين لن يعطي هذه الشروط له، لافتا إلى أن علاقته برئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ طيبة.




وأكد في حديث عبر “أم تي في” أنه لمس خلال توليه وزارة الشؤون الإجتماعية أن ​حزب الله ​كان يشعر بأنه رجل منصف لافتا إلى أنه لمس عدم ممانعة لدى الحزب في طرح اسمه لرئاسة الحكومة لكنه أكد أنه من غير الوارد أن يكون في عالم ال​سياسة​ وعلى خصومة مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​.

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