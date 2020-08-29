درباس: “أهل العروس ما حكيوني”.. لمست عدم ممانعة حزب الله في طرح اسمه لرئاسة الحكومة

أوضح الوزير السابق رشيد درباس أنه لا يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة نافياً أن يكون قد تم الحديث معه من قبل أي جهة، قائلاً: “أهل العروس ما حكيوني”.
وأشار إلى أن من يرفض تنفيذ شروط رؤساء الحكومات السابقين لن يعطي هذه الشروط له، لافتا إلى أن علاقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون طيبة.
وأكد في حديث عبر “أم تي في” أنه لمس خلال توليه وزارة الشؤون الإجتماعية أن حزب الله كان يشعر بأنه رجل منصف لافتا إلى أنه لمس عدم ممانعة لدى الحزب في طرح اسمه لرئاسة الحكومة لكنه أكد أنه من غير الوارد أن يكون في عالم السياسة وعلى خصومة مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.