السنيورة: سنعلن اسم الرئيس المكلّف فجر الإثنين

أكد الرئيس فؤاد السنيورة لـ”المدن” أنّه حتى الآن لم يحصل أي اتفاق على اسم للسير به لرئاسة الحكومة، لكن حتماً سيكون الأمر محسوماً منتصف ليل الأحد وسيبقى سرّياً إلى فجر الإثنين. لكنه سيتم إبلاغ القوى السياسية به.

وأشار إلى أنّه كان يفضل تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، لكن الفيتو الذي وضعه حزب الله قطع الطريق على سلام.









وقال إنّ الرؤساء سيتفقون على إسم قبل الاثنين. وعندها كل القوى ستوضع أمام مسؤولياتها، على الرغم من قناعته بصعوبة تحقيق أي انجاز في ظل استمرار العقلية ذاتها التي لدى حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي يمثّل دوماً صعوبة كبيرة بالتعاون معه، نافياً أن يكونوا قد اتفقوا على اسم وأبلغوا الرئيس نبيه بري به.