تمام سلام: أرفض ترؤّس حكومة بهذا “العهد”

أكد الرئيس تمام سلام ان “ترؤس الحكومة بالنسبة له أمر غير قائم على الإطلاق”، وقال في حديث لـ”المدن”: “لا أريد تشكيل الحكومة في ظل عهد لم يبد أي حسن نيّة في إدارة شؤون البلاد بحكمة”.

وأضاف سلام: “البلد ينهار ولا يزال العهد وأعيانه يعيشون حالة الإنكار والإنفصال عن الواقع، يقبعون فوق والبلد كله ينهار من تحت، ولم يبدوا أي استعداد لإجراء مراجعة نقدية”.









واعتبر أن “المشكلة ليست في السياسة فقط ولا في الموقف السياسي، بل في الطبائع التي تغلب التطبّع، رئيس الجمهورية لا يزال يكابر، وكأنه لم يسأل نفسه لماذا وصل البلد إلى هذا الدرك من الانهيار والإنحدار. المشكلة ليست سياسية، فليُسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله عن مدى معاناتهم مع عون وباسيل، وكم هي العلاقة شائكة معهم، ولا يمكن البناء عليها، وأنا غير مستعد للمجيء في ظروف دقيقة وصعبة ومعقدة للغاية، لأغرق في تفاصيل وحسابات مصلحية وشخصية، فيما يستمر البلد بالانهيار”.