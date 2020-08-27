“أمي أكبر من كل الجامعة”.. فيديو مؤثر لطالب فلسطيني مُنع من اصطحاب والدته إلى منصة حفل التخرج

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، فيديو مؤثراً لخريج فلسطيني في غزة، أمسك بوالدته وصعد معها على منصة التكريم، بعد أن مُنعتِ من الصعود لتهنئته.

الفيديو أظهر أحد منظمي الحفل وهو يمنع والدة الطالب من الصعود معه إلى المنصة، بحجة التنظيم والمنظر العام، فما كان من الطالب إلا أن صرخ امام الجميع وخلع زي التخرج وداسه، وجلب أمه على المنصة قائلاً: “أمي أكبر من كل الجامعة”، ثم قبّل جبينها، وسط تصفيق الجميع.









وجاءت الحادثة في احتفالات التخرج لدى الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، التي ضمت طلبة الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

‏ماصار اشي لما الشب طلع امو عالمنصة .. مهوا لو كان ابن دكتور او دكتورة كان الموضوع عادي عندكم! بس احلى اشي لما قال امي أنظف من كل الجامعة ❤️❤️ Posted by Mohamed Abo Nahel on Monday, August 24, 2020