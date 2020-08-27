جيف بيزوس.. أول إنسان في التاريخ تتجاوز ثروته 200 مليار دولار

ارتفعت ثروة المليادير الأمريكي، ومالك شركة أمازون، جيف بيزوس إلى 200 مليار دولار، ليصبح أول إنسان في التاريخ يمتلك هذا المبلغ الهائل من المال.

وصل بيزوس إلى هذا الرقم، بعد أن ارتفعت أسهم شركته بنسبة 80 في المئة هذا العام بسبب وباء كورونا الذي زاد من المشتريات عبر الإنترنت، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.









وأكدت الصحيفة أن ثروة بيزوس، أغنى رجل في العالم، بلغت يوم الثلاثاء نحو 199.7 مليار دولار، ولكن بعد ظهر الأربعاء، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2%، ليحصل على 4.9 مليار دولار أخرى.

وأوردت مجلة فوربس أن الزيادة تعني أنه اعتبارا من الساعة 1:50 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بلغت قيمة ثروة بيزوس 204.6 مليار دولار، وهي تزيد بنحو 90 مليار دولار عن ثاني أغنى رجل في العالم، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.

وكان مؤسس شركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 64 عاما، أول شخص تبلغ ثروته 100 مليار دولار، في عام 1999، أي ما يعادل 158 مليار دولار بدولارات اليوم.

في عام 1994، أسس بيزوس، البالغ من العمر 56 عاما، شركة أمازون، ويمتلك 11 في المئة من الشركة، وفي يوليو 2019، أنهى بيزوس طلاقه من زوجته ماكنزي، البالغة من العمر 26 عاما، ومنحها 25 في المئة من أسهمه في أمازون كجزء من التسوية، وتبلغ قيمة أسهم ماكنزي اليوم 63 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أغنى امرأة في العالم.

يذكر أنه في يناير الماضي، بلغت ثروة بيزوس حوالي 115 مليار دولار، لكنها ارتفعت بأكثر من 85 مليار دولار منذ ذلك الحين، بسبب وباء كورونا.