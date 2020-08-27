عارضة الأزياء العالمية تغيظ الإسرائيليين مجددا بتأكيد هويتها الفلسطينية

أغاظت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد الإسرائيليين مجددا بمشاركتها منشور لمغني الراب الفلسطيني الطفل عبد الرحمن الشنطي (11 عاما) أوساطا إعلامية وشعبية إسرائيلية.

وحملت على بيلا حديد (23 عاما) صحيفة “إسرائيل اليوم” التي تعتبر بوقا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فزعمت أنها نشرت منشورا “مفخخا” وانحازت للجانب الفلسطيني بدلا من “موقف محايد”، مذكرة المتابعين والمعجبين في أي جانب هي تقف.









واستذكرت الصحيفة أن بيلا حديد هي شقيقة العارضة العالمية النجمة جيجي حديد التي تنتظر مولودا هي وزوجها الفنان البريطاني ووان دايركشن زاين ماليك، وشقيقة عارض الأزياء والمغني أنور حديد زوج المغنية دوأه ليفا التي سبق ونشرت في تطبيق الانستغرام مناشير ضد الاحتلال الإسرائيلي في مايو/ أيار الماضي. كما ذكرت بأن بيلا حدد هي كريمة نجمة البرامج الواقعية يوليندا فوستير والملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد ابن مدينة الناصرة.

وفي سياق حملتها وتحريضها قالت “إسرائيل اليوم” الخميس إن هناك 32.5 مليون متعقب لدى بيلا حديد. وكتبت بيلا حديد معقبة على منشور الطفل عبد الرحمن الشنطي: ” أكمل وازدهر وواصل رواية حقيقتك فأنت مميز وذكي ومهم وأنا فخورة بك جدا كونك أخي الفلسطيني”، وما لبث منشورها أن حظي بمئات آلاف علامات الإعجاب.

وشارك آلاف من المعجبين منشورها الداعم للشنطي تحت عنوان “حرروا فلسطين” أو “باركك الله”.

وعبد الرحمن الشنطي طفل لاجئ في غزة ومغني راب بات معروفا في العالم بفضل أشرطة الفيديو بالانكليزية التي يبثها عن الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي وفي حديث مع قناة روسية قال إنه يبحث عن السلام الحقيقي وتحسين الواقع المعيشي وعن الحب بواسطة الموسيقى.

ويشار إلى أن عارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل بيلا حديد هاجمت موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” قبل نحو الشهرين لحذفه صورة نشرتها لجواز سفر والدها تظهر مسقط رأسه فلسطين. في المقابل تمنى معقبون إسرائيليون لها المرض والموت بسبب “انحيازها” للفلسطينيين وذهب بعضهم لاتهامها بالتهمة المناوبة في الفترة الحالية: اللاسامية.

واستخدمت حديد منصتها على إنستغرام لتظهر بفخر جواز سفر والدها مستثمر العقارات الفلسطيني الأمريكي محمد حديد من مدينة الناصرة داخل أراضي 48 لتسليط الضوء على مسقط رأسه فلسطين. وغير واضح سبب إزالة إنستغرام للصورة، لكن حديد شاركت لقطة شاشة للرسالة التي تلقتها من المنصة، والتي تشير إلى انتهاكات قواعد المستخدمين بما في ذلك المضايقة والتنمر”.

وكتبت حديد “أزال انستغرام صورة جواز سفر والدي الأمريكي وعليه مكان مولده فلسطين “. وسألت المنصة كيف يمكن أن تعتبر فخرها بمسقط رأس والدها فلسطين “تنمرا أو مضايقة أو عريا؟”. واستنكرت قائلة: “لا يجوز لنا أن نكون فلسطينيين على إنستغرام؟ هذا هو التنمر بالنسبة لي”، مضيفة أنه لا يمكنكم محو التاريخ عن طريق إسكات الناس”.