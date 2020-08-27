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بالفيديو.. لو دريان يحذر: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان!

August 27, 2020

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعًا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.

وقال لو دريان في حديث لإذاعة (آر.تي.إل): “لن يوقع المجتمع الدولي شيكًا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعًا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان”.




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