بالفيديو.. لو دريان يحذر: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان!

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعًا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.

وقال لو دريان في حديث لإذاعة (آر.تي.إل): “لن يوقع المجتمع الدولي شيكًا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعًا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان”.









#Liban : "Ce pays est au bord du gouffre… On ne va pas signer de chèque en blanc… Le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban", @JY_LeDrian dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/YqbxuKiENW — RTL France (@RTLFrance) August 27, 2020

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