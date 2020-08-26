نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمر مهم وحساس لدينا وسأترك التعليق عليه لوقته الاتي

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن ما حصل في جنوب لبنان أمس هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقته الاتي.

وخلال كلمته المتلفزة في الليلة السابعة ضمن الإحياء المركزي لذكرى عاشوراء الإمام الحسين، قال إن “أحداث الأمس والثوران الاسرائيلي والقاء القذائف الفوسفورية وبعض الاعتداءات هو أمر مهم بالنسبة الينا، وأنا عامدًا لن أعلق عليه الآن وسأترك الحديث عنه لاحقًا في الوقت المناسب ان شاء الله وفي السياق الطبيعي والآتي”.









وأَضاف “نوجه التحية للجرحى وعوائلهم الكريمة هؤلاء الذين تواجدوا بالساحات ولبوا النداء وتوجهوا إلى الشهادة فمنحهم الله وسام الجراح”.

واعتبر نصرالله أنه بالرغم من كل التضحيات والصعاب لا يزالون يصبرون (المقاومون) ومنهم من يحمل جراحه ويذهب إلى الجبهات.‎