بعد الغضب الشعبي السعودي… أنباء عن تراجع قناة الشرق بلومبيرغ عن تعاقدها مع #جاد_غصن!

رصد: بيروت اوبزرفر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عبر تويتر هاشتاغ يحمل وسم “امنعوا جاد من الظهور بإعلامنا”، هذه الحملة أطلقها مغردون ضد الاعلامي جاد غصن بعد خبر تعيينه في قناة الشرق بلومبيرغ السُّعُودية، مطالبين بمنع ظهوره في القناة بعد انتشار تغريدات سابقة له تحمل إساءة للمملكة وقيادتها.









وأفادت معلومات أنه أمام الغضب الشعبي السعودي، قامت القناة بالتراجع عن التعاقد مع غصن وفق عدد من الاعلاميين السعوديين ولكن لم يصدر عن القناة أي بيان رسمي حتى الآن.

وكان جاد غصن غرد عبر صفحته الرسمية على تويتر معلناً تركه قناة الجديد والتي عمل فيها لنحو ثمان سنوات، وانتقاله غلى قناة الشرق في دبي، حيث غرد قائلاً: “تقدمت بالأمس باستقالتي من قناة الجديد التي عملت فيها لنحو ثماني سنوات، كانت فيها بيتي الثاني، حيث عائلتي الثانية، الشكر لكل الأصدقاء من الزملاء إلى الإداريين في القناة على الفرصة والتجربة لهذه السنوات، انتقل الآن إلى تجربة جديدة مع قناة الشرق بلومبيرغ في دبي، مغادرة البلد ليست بالأمر السهل علي، فأنا لم أرغب بذلك ولكن في لبنان لا قرارات سهلة، والفلة الآن على قاعدة “لا قدراني فل ولا قدراني أبقى”.