بالفيديو… مذيعة مناصرة لترامب مدحته بالهندية: الرئيس “حمار”!

وقعت المذيعة التلفزيونية تومي لاهرين، في خطأ فادح أثناء محاولتها مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللغة الهندية.

وسجلت المذيعة المناصرة للرئيس الأمريكي مقطع فيديو يخاطب الهنود، موجهة في بدايته الشكر للمشاهدين بسبب دعمهم حملة “اجعل أمريكا عظيمة”.

وقالت لاهرين: “الرئيس الأمريكي مثل البومة رجل حكيم، أو كما تقولون بالهندية، أولو”.

واستخدمت لاهرين كلمة البومة بشكل صحيح، ولكنها لم تكن تدرك أن مقارنة أي شخص بالبومة في الهند تعني بأنه رجل أحمق للغاية أو حمار.

وسارع المتحدثون باللغة الهندية إلى الاستهزاء من لاهرين بسبب هذا الخطأ.

Trump supporter calls him "wise like ullu" in a terrible translation fail

My fellow Indians, Tomi Lahren thanks you for your support for Trump and his MAGA agenda.

If you’re wise, you’ll watch until the end 🦉 #IndiansForTrump #MAGA2020 #maga #RNC2020 #rnc #Modi 🇮🇳 pic.twitter.com/06MjXSL7lK

— Ali-Asghar Abedi (@AbediAA) August 24, 2020