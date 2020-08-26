“لم يكن الحريري ضحيته الأولى”.. واشنطن بوست: عياش نفذ اغتيالات وسام عيد ووسام الحسن وفرنسوا الحاج ومحمد شطح!

كشفت صحيفة Washington Post الأمريكية، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2020، عن معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالمدان بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، سليم عياش، إذ قالت الصحيفة إن المدان نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من حزب الله اللبناني.

تفاصيل جديدة: إذ قالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة ودول بأوروبا، قولهم إن عياش كان قائداً في “الوحدة 121” المتخصصة بالاغتيالات والتابعة لحزب الله اللبناني، فيما عمل الفريق لسنوات تحت هويات مختلفة إلى حين التفجير الذي أودى بالحريري 14 فبراير/شباط 2005.









أضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أمريكي سابق في الأمن القومي شارك في جمع المعلومات الاستخباراتية حول مقتل الحريري، أن أربعة من الضحايا الذين سقطوا على يد فريق اغتيال الحريري الذي شارك فيه سليم عياش، هم الضابط في الأمن الداخلي – فرع المعلومات وسام عيد، الذي كان يحقق في مقتل الحريري، ووسام الحسن (رئيس شعبة المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، والمسؤول عن أمن الحريري)، واللواء في الجيش اللبناني فرانسوا الحاج، والخبير الاقتصادي والوزير السابق محمد شطح.

وقُتلوا جميعاً في تفجيرات بسيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.