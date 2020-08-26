التضخم في لبنان يتجاوز ١٠٠٪ في يوليو على أساس سنوي!

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الأربعاء أن لبنان سجل زيادة دراماتيكية في معدلات التضخم في تموز/يوليو وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4ر112% في تموز/يوليو على أساس سنوي، مقابل أقل من 90% في حزيران/يونيو. وبلغ معدل الارتفاع في تموز/يوليو على أساس شهري 42ر11%.









ووفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، فإن معدلات نمو الأسعار ارتفعت إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود. وتأتي الارتفاعات نتيجة للتراجع الحاد لقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الواردات باهظة التكلفة، مع استمرار فشل السياسيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر ويكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأكثر من 336% على أساس سنوي.

بينما ارتفعت أسعار المياه للمنازل والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر11% فقط في ظل إبقاء الحكومة على دعم المنتجات البترولية.