بعد سنوات من مهاجمته المملكة.. جاد غصن يستقيل من الجديد ليلتحق بقناة الشرق بلومبيرغ المملوكة لولي العهد السعودي!

أعلن الزميل جاد غصن أنه تقدّم باستقالته من قناة “الجديد”، مشيراً إلى خوضه تجربة مع قناة “الشرق بلومبيرغ” في دبي.

وكتب غصن في حسابه عبر “فايسبوك”: “تقدّمت بالأمس باستقالتي من قناة (الجديد) التي عملت فيها لنحو ثماني سنوات، كانت فيها بيتي الثاني حيث عائلتي الثانية. الشكر لكلّ الأصدقاء من الزملاء الى الإداريين في القناة على الفرصة والتجربة لهذه السنوات”.









وتابع: “انتقل الآن الى تجربة جديدة مع قناة (الشرق بلومبيرغ) في دبي”، مضيفاً: “مغادرة البلد ليست بالأمر السهل عليَّ، فأنا لم أرغب بذلك، لكن في لبنان لا قرارات سهلة، والفلّة الآن على قاعدة (لا قدراني فل ولا قدراني ابقى)”.

غريب كيف قبل جاد غصن يترك لبنان وتلفزيون الجديد التقدمي جدا ويتوظف بمؤسسة ممولة من دولة يعتبرها هو "الاكثر رجعية" في المنطقة https://t.co/L8BCTAkNe4 — alia (@aliamansour) August 26, 2020

وكان قبل عامين تقريباً، أعلن عن إطلاق قناة «بلومبيرغ الشرق» التي تديرها «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» ويملكها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتنضوي تحتها مؤسسات اعلامية عدة على رأسها mbc. الإعلان كان عن أولى خطوة لإنطلاق الخطة الأولية للشاشة الجديدة التي ستتخصص بفرعيها الاقتصادي والسياسي. في الخريف الماضي، كشفت «الشركة السعودية للأبحاث» في بيان صحافي عن تعيين الفلسطيني نبيل الخطيب مديراً عاماً لمحطة «الشرق» (بلومبيرغ سابقاً) بعدما شغل منصب المدير العام لشبكة «العربية» الإخبارية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدات لغصن يهاجم فيها السعودية وسياساتها في لبنان غريب، فكيف قبل جاد غصن أن يترك لبنان وتلفزيون الجديد التقدمي جدا ويتوظف بمؤسسة ممولة من دولة يعتبرها هو “الاكثر رجعية” في المنطقة.