إليسا تشكر جمهورها: تبرعاتكم لإعمار بيروت أجمل شيء.. أحبكم كثيراً!

وجهت النجمة اللبنانية إليسا، الشكر لجمهورها الذين شاركوا في التبرعات لإعمار لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع “تويتر”، قائلة: ” لدي أفضل المعجبين في العالم. شكرا جزيلا لتبرعاتك لبيروت. أنا غارقة في الصور التي انشرها عن التبرعات. كل واحد منكم يعطي ما بوسعه ، وتبرعاتكم هي أجمل شيء حدث منذ 4 أغسطس. أحبك جميعًا كثيرًا.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا، مع الجمهور جانب من دعائها وصلواتها من أجل وطنها لبنان بالتزامن مع احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، حيث كتبت فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “سامحينا يا عدرا لأنو هالسنة تغلب علينا حزننا وغضبنا من ورا اللى عايشينو.. اللى الإنسان ما بيقدر عليه، الله بيقدر عليه، ولهيك منصليلك اليوم وكل يوم، تا ما تتركينا وما تتركى لبنان”.









كما نشرت إليسا، فيديو أغنيتها “أنت الطهر يا مريم”، الصادرة فى العام 2017، وتقول كلماتها: “أنت الطهر يا مريم أنقذى لبنان.. عطر حبك موجود فى كل مكان.. أَنْتِ الطّهرَ يا مريم أَنَقْذَى لُبْنَانَ.. عُطُرِ حُبَكِ مَوْجُودِ فِى كُلَّ مَكَانَ.. يا سلطانة السماوات وجميع المخلوقات.. يا سُلْطَانَةً السَّمَاواتَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ.. خذينى إلى يسوع اشكرك ربى يسوع”.

وتقول كلمات الأغنية، “حبك يشعل قلبى يا أم يسوع.. يأخذنى الى دنيا بعيدة عن وادى الدموع.. حُبَكُ يُشْعِلُ قُلَّبُى يا أَمْ يسوع.. يأخذنى الى دنيا بَعيدَةٍ عَنْ وَادِى الدُّموعِ.. لا أريد بعدك يا أمى وسلطانتى.. أرينى وَجِهَ يسوع اُشْكُرْكَ رَبَّى يسوع.. دفئ عينيك يا امى يسحر القلوب.. يا لجمال وجهك القلب يذوب.. دَفِئُ عَيِّنِيِكَ يا امى يُسَحِّرُ الْقُلُوبُ.. يا لِجِمَالِ وَجْهِكَ الْقلبَ يَذُوبُ.. أنتى يا باب السماء أم الأمل والرجاء.. أرينى وجه يسوع أشكرك ربى يسوع”.