رفيق الحريري باق في قلوبنا

رحم الله الرفيق









قدرنا ان انعم الله على لبنان وعاصمته بيروت بالرئيس رفيق الحريري رحمه الله. فماذا اقول بعد 15 عاما على وفاته؟

بيروت ايها الرفيق لن تنسى ولبنان سيبقى وفيا لمن بنى دعائمه واسسه وزرع المحبة في قلوب اللبنانيين .

كيف ننساك وفي عهدك اعدت بناء بيروت الجديدة الحديثة بعدما هدمتها الحرب الاثمة.

في عهدك اعدت تجديد مدينة كميل شمعون الرياضية ومبنى بيار الجميل لكرة السلة وتم استقبال فيها دورات عربية رياضية في حضور ملوك ورؤساء من مختلف الدول .

اعدت اعمار مطار بيروت فعاد يستقبل العرب والاجانب في منشأة حديثة متطورة .

في عهدك انشات المستشفى الحكومي الجديد الذي سمي مستشفى رفيق الحريري لاستقبال مرضى بيروت ومحيطها على مدار السنة .

في عهدك انجزت المدينة الجامعية للجامعة اللبنانية وهو انجاز تربوي تعليمي لابناء لبنان ولمستوى تعليمي جامعي لائق .

في عهدك تم انشاء وتاسيس شركة سوليدير بقانون جديد تم بموجبه تجديد البنية التحتية واعادة اعمار وسط بيروت وبناء ارقى واحدث العمارات التي ستخلد اسمك واسم بيروت الحديثة لمستقبل زاهر.

ماذا اقول عن الاوتوسترادات؟ في عهدك تم استحداث اوتوستراد المطار وبيروت صيدا صور، وتم تجديد بيروت طرابلس بعدما كان قطع المسافة من بيروت الى صيدا يتطلب ساعات ويهلك النفس والجسد.

ناهيك عن اوتستراد بيروت – صوفر – دمشق وسلسلة اوتوسترادات في بيروت ومتفرعاتها والغاء جسر البربير في بيروت وبناء نفق جديد بدلا منه، وبناء نفق الكارلتون فردان لتخفيف زخمة السير على مداخل كورنيش المزرعة “بولفارصائب سلام “.

ماذا اقول عن علاقات عربية ودولية توطدت على اعلى مستوى مع اكبر رؤساء العالم ووضعت لبنان على خريطة العالم.

ماذا اقول عما انجز في عهدك وانا شاهد عليه وهذا بعض من فيض … اردت سرده في ذكراك .

الكلمة تعجز والقلب يحزن على زعيم بيروت ورئيس كل لبنان .

رحم الله من اعاد الروح الى بيروت والمجد الى لبنان، رحم الله من افتدى وطنه بدمه وروحه.

ستبقى ذكراك في قلوبنا وتجمع اللبنانيين على المحبة والوفاء وسيبقى لبنان الموحد بكل طوائفه كما اراده “الرفيق” تجمعهم الوطنية والولاء لوطنهم لبنان فقط . اليوم نذكرك شهيدا للوطن، شهيدا للوفاق الوطني، شهيدا للحرية، شهيدا للبنان بجميع طوائفه.