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جنبلاط يحذر من “شبح الموت”

August 25, 2020

بعد تزايد اعداد الاصابات بكورونا، غرد النائب السابق وليد جنبلاط في تويتر قائلاً: “الى اهل الجبل وجميع اللبنانيين .ان شبح الموت، شبح كورونا في كل زاوية وناحية، كفى تلك الاعراس والاختلاط الغير مسؤول وكفى التمسك بتقليد المشاهدة عند الوفاة والتشييع الجماعي”.

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