جنبلاط يحذر من “شبح الموت”

بعد تزايد اعداد الاصابات بكورونا، غرد النائب السابق وليد جنبلاط في تويتر قائلاً: “الى اهل الجبل وجميع اللبنانيين .ان شبح الموت، شبح كورونا في كل زاوية وناحية، كفى تلك الاعراس والاختلاط الغير مسؤول وكفى التمسك بتقليد المشاهدة عند الوفاة والتشييع الجماعي”.

الى اهل الجبل وجميع اللبنانيين .ان شبح الموت شبح كورونا في كل زاوية وناحية .كفى تللك الاعراس والاختلاط الغير مسؤول وكفى التمسك بتقليد المشاهدة عند الوفاة والتشييع الجماعي pic.twitter.com/fNqFrlyS90





— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 25, 2020