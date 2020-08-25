ما حقيقة تعرُّض ابنة النائب عثمان علم الدين للخطف؟

تم تداول أخبار عن تعرّض ابنة النائب عثمان علم الدين لعملية خطف من قِبل أحد الاشخاص المحيطين بوالدها (ابن عمه) والذين يعملون معه ويدعى “و.ح.ع”. بعد قيام الخاطف باصطحاب الفتاة القاصر (16 عاماً) إلى السكن الصيفي الخاص بالنائب، فقام موكب النائب بملاحقته، وحصل اشتباك مسلح بين الموكب وشبان كانوا مع الخاطف. وتطور الاشتباك ما أدى إلى احتراق إحدى سيارات الموكب عبر طريق فرعي من دون وقوع إصابات بشرية.

ومنذ قليل أُفيد أن الفتاة أعيدت الى المنزل وأن الاتصالات جارية لمنع تطور الامور فيما تحدثت معلومات أخرى ان الابنة لم تخطف وأنها في المنزل لكن الإشكال حصل بسبب خلافات عائلية.









لاحقاً، تبين أن الإشكال هو فردي بين النائب وابن عمه ولا صحة عن الخبر المتداول عن خطف الفتاة.

النهار