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#ميريام_فارس: “دولتي كسرتني وقلبي بيبكي من جوا”

August 25, 2020

قالت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إنها لم تعد ترغب بالكلام ولا معاتبة الدولة بعد الانفجار الذي طال بيروت والمرفأ فيها.

وفي رد على متابع لها طالبها بالحديث مع الناس والمتابعين، قالت فارس: “ما بقى في شي إلو معنى إنو ينقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع ولا بهدل، قلبي عم يبكي من جوا، لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للأسف دولتي كسرتني”.




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