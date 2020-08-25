ملخّصاً الواقع المؤلم… #رامي_عياش: “صار طموحنا العيش بأمان”

لخّص الفنان #رامي_عياش، الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون هذه الأيام، إذ غرّد في طريقه إلى المطار للسفر في رحلة قصيرة قائلاً: “صار أكبر طموحنا نعيش بسلام وأمان”.

وقرّر عياش السفر إلى مدينة أنطاليا في رحلة عمل قصيرة، برفقة زوجته، ربما للتخفيف عنها بعد إصابتها أخيراً في انفجار مرفأ بيروت.









عياش نشر مقطع فيديو في الطريق نحو الطائرة، وذلك عبر “تويتر”، وعلّق: “رحلة عمل قصيرة إلى إنطاليا برفقة حبيبتي داليدا ربما نتناسى فيها بعض الوقت الأيام الصعبة التي مرّت على لبنان وعلينا”.

وأضاف عياش: “على أمل أن يكون الآتي أفضل… تخيلوا صار أكبر طموحنا نعيش بسلام وأمان”.

رحلة عمل قصيرة إلى إنطاليا برفقة حبيبتي داليدا ربما نتناسى فيها لبعض الوقت الإيام الصعبة التي مرت على لبنان وعلينا. على أمل اللي جايي أفضل.

تخايلوا صار أكبر طموحنا نعيش بسلام وأمان #لبنان #بيروت pic.twitter.com/Lkkm3rpdJj — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 25, 2020

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