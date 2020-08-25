انفجار بيروت أفقده منزله وعمله.. لبناني يطلب يد حبيبته بطريقة مؤثرة

“هل تعيدين بناء المستقبل معي؟” بهذه الكلمات طلب الشاب اللبناني، ريان داود، يد حبيبته لوتشيانا الطويل للزواج، بطريقة تعبر عن واقع حال اللبنانيين بعد انفجار بيروت، وما تعانيه البلاد من تدهور اقتصادي معيشي قبل الحادث المفجع.

وأشارت وسائل إعلام محلية ومغردون لبنانيون إلى أن ريان كان قد خسر منزله وعمله في انفجار بيروت، وهو ما دفعه لطلب يد حبيبته بتلك العبارة.

نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي عبروا عن سعادتهم بطريقة طلب الزواج التي ابتكرها الشاب اللبناني والتي تلامس واقع حال الشباب في هذا البلد المثقل بالفساد.