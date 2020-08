واجهوا قاتل أبنائهم.. تفاصيل أول مواجهة بين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا ومنفذ الهجوم

واجه ناجون وعائلات عدد من الضحايا، منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا خلال محاكمته، الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، ووجهوا كلمات مؤثرة له بشكل مباشر، أشاروا فيها إلى أنهم لن ينسوا ما فعله بعشرات المصلين الذين قتلهم في العام 2019، لكنهم أكدوا أن الحادثة لن تضعفهم.

موقف مؤثر: كان من بين المتحدثين، الدكتورة ميسون سلامة، وهي أم ثكلى لأحد ضحايا هجوم 15 مارس/آذار الإرهابي في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، وقالت إنَّ الجاني ظن أنه سيتمكن من كسر مجتمع المسلمين، لكنه “فشل فشلاً ذريعاً” في تحقيق هدفه.

تحدثت سلامة، هي وضحايا عديدون، خلال جلسة محاكمة منفذ الهجوم، برينتون تارانت، وكان نجلها عطا محمد (33 عاماً) من بين 51 شخصاً قتلوا في هجوم المسجدين وأصيب زوجها أيضاً، وفقاً لما ذكره موقع Stuff النيوزيلندي.

توجهت السيدة بحديثها إلى القاتل، وقالت إن “مقتل ابني الغالي بهذه الطريقة الوحشية دمرني، ولا تستطيع نسيان المذبحة التي وقعت”، لكنها أضافت: “ظننت أنك ستكسرنا، لكنك فشلت فشلاً ذريعاً. فقد زِدتنا إصراراً ووحدة أكثر من أي وقت مضى. قد يكون عطا توفي، لكنه لن يُنسى قط، وسنحيي ذكراه كل يوم”.

من جانبه، قال والد عطا إنَّ “قلبه يتوق لتحقيق العدالة”، وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب توقيع عقوبة الإعدام ضد منفذ الهجوم، وطالب بأن “تكون العدالة على قدر فداحة الجرم وعواقبه”.

NZ MOSQUE MASSACRE SURVIVORS HOPE FOR GUNMAN TO BE SEVERELY PUNISHED BY THE COURT

Survivors and victims' families gave statements in front of a New Zealand court during the sentencing formalities for Brenton Tarrant#NZ #Mosque #Survivors #Hope #Gunman #Punishment #Guilty #Murder pic.twitter.com/G9830vmwBO

— iTV SA (@itv_sa) August 24, 2020