مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ومجلس الاعمال اللبناني – المصري لتدريب الطلاب

وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفيسور عمرو جلال العدوي ومجلس الاعمال اللبناني المصري المشترك ممثلاً برئيسه النقيب ربيع حسونة بحضور سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي مذكرة تفاهم هدفها مساعدة الطلاب ضمن برامج تدريبية “internship ” بهدف إعداد هذه الشباب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

تنص الإتفاقية على تدريب طلاب الهندسة الميكانيكية وهندسة الاتصالات وهندسة البترول والصيدلة وفقاً للأهداف التعليمية التي تحددها الجامعة عبر البرامج ذات الصلة بما يتناسب مع برامج الاعتماد المطلوبة لكل كلية، على ان تكون مدة الدورة التدريبية 45 يوماً.









كما يتولى مجلس الاعمال المصري – اللبناني تشكيل منتدى للطلاب الخريجين من هذا البرنامج ضمن هيكله التنظيمي، ويتمتع هؤلاء الطلاب بأولوية نشاط المجلس للترويج للشباب اللبناني الراغب في عمل شراكة اقتصادية مع نظيره المصري او المهتم بالعمل في إحدى الشركات المصرية.

بداية تحدثت رئيس مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية الدكتورة الوزير المفوض منى وهبة ” حرصنا في هذا البرنامج التدريبي على قيام كل متدرب بعمل مشروع للتخرج حول فكرة صناعة تكاملية مصرية لبنانية ، وان يتناول جزء من البرنامج التدريبي السياسات الصناعية للدول النامية في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الصناعي حتى يعود المتدرب اللبناني ويستطيع ان يكون قيمة مضافة لواقع الصناعة اللبناني “.

ثم تحدث النقيب ربيع حسونة على دور مجلس الاعمال من خلال خطة ومشاريع عديدة تحاكي الشباب اللبناني وتطلعاتهم تبدأ اليوم بهذه المبادرة وسوف يليها سلسلة مشاريع أخرى”.