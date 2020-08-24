إليسا تعبر عن ألم اللبنانيين: الدولة لا تمثلني!

جددت الفنانة اللبنانية إليسا، حديثها عن المسؤولين اللبنانيين، بعد أحداث مرفأ بيروت، وقالت إن جميعهم لا يمثلوها من الرئيس وحتى أصغر مسؤول في البلد، مشيرة إلى أنهم لم يقدموا أي شيء إلى لبنان.

وفي اتصال هاتفي مع قناة إم تي في، ذكرت إليسا أنها قدمت تبرعات ولاتزال تقدم ما بإمكانها للجهات المعنية في بلدها لإغاثة اللبنانيين، داعية جمهورها إلى التبرع أيضاً من أجل لبنان ومن أجل أن يأتي الشتاء على الجميع وقد توفر لديه منزل.









وقالت النجمة اللبنانية، إنها لاتستطيع أن تتمالك نفسها من البكاء حين تتذكر ضحايا بيروت، الذين قضوا بعد أحداث المرفأ، متابعة: “بدي جدد التعازي لكل اللي خسروا الي بحبوهن مافي شي بيتعوض مافي حدا بيتعوض”.

وأردفت: أنا ماعندي أولاد، وبعدني زعلانة على الشباب الي راحو، كلهم شباب، من الجيل الجديد، الجيل الي كل ما بتذكره ببكي ما بأيدي”.

وحول تعاطي مسؤولي بلادها مع ما شهدته بيروت من أحداث لفتت إليسا إلى أن أي مسؤول لم يتبرع ولا حتى ب5 آلاف ليرة ولا 10 آلاف، مبدية استغرابها من أن الدول تمنح التبرعات للجمعيات وليس للدولة لأنه لا ثقة لديها في الدولة.