وزني من بعبدا: توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال أيام

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي وزوده بتوجيهاته، وشدد على “ضرورة ان يتم التوقيع في أقرب وقت ممكن”.

وقال الوزير وزني بعد اللقاء: “الرئيس عون تابع بشكل يومي وحثيث موضوع التحقيق المالي الجنائي، وهو يعتبره خطوة هامة واساسية من اجل الاصلاح، ويشكل أيضاً مطلباً دولياً. نتوقع توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين او 3 ايام”.









أضاف: “رؤية فخامة الرئيس لموضوع التدقيق المالي الجنائي رؤية اصلاحية شاملة لا تقتصر على المصرف المركزي، بل تتخطاه الى كل المؤسسات وحتى الوزارات”.