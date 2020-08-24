أبي رميا: التيّار لن يكون عائقا أمام تأليف الحكومة وجبران باسيل لن يكون وزيرا

أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا انه “لا يوجد فيتو على أحد في الملف الحكومي والدخول في متاهة الأسماء لم يعد له معنى أمام هول الكارثة التي نعيشها حالياً”.

وشدد أبي رميا خلال مداخلة ضمن برنامج “وهلق شو” على قناة الجديد على ان “التيّار اعلن على لسان رئيسه جبران باسيل انه لن يكون عائقا أمام تأليف الحكومة وسيسهل عملية تأليفها، وان النائب باسيل لن يكون وزيرا فيها، والتيار يريد حكومة تتوافق كل الكتل على برنامجها الإصلاحي والانقاذي ولن يكون هناك تغييب لأي فريق سياسي وبالتحديد كتلة المستقبل”.