“التيار” يقاطع الـ”أم تي في”

أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر “مقاطعت محطة الـ MTV بعد أن تخطّت كل الخطوط الحمر أخلاقيا وقيميا ومهنيا، وباتت أداة للهجوم على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، ووسيلة لتنفيذ أجندات مسبقة الدفع”.

وأوضح البيان ان “التيار الذي كان الى جانب محطة MTV يوم تعرضت للظلم، يؤكد حرصه الدائم على الحريات الاعلامية ودفاعه عنها، رافضا أن تتحول الحرية الى تعد على الكرامات ووسيلة لنشر الإشاعات والاكاذيب وبث الحقد والتحريض وتجاوز للآداب والاخلاق، وعندها يكون التيار مدافعا شرسا عن الكرامات والمقامات ومنبها لحسن التعاطي المهني والاخلاقي والوطني مهما كانت الظروف”.