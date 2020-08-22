مي خريش: استحوا من رهبة الموت يا “قوات” الضغينة.. إذا ابتليتم ب “ابو عاصي” فاستتروا!

غردت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر،فكتبت: من لحظة وقوع انفجار المرفأ…ما توقّف بوق التحريض المشطوب عن استغلال الموت والوجع والدمار…كأنو الانتخابات بكرا… استحوا من رهبة الموت يا قوات الضغينة…وارحموا المجتمع المسيحي يللي دمّرتوه بحقدكن الأعمى…انخجلوا وإذا ابتليتم ب “ابو عاصي” …فاستتروا…
من لحظة وقوع انفجار المرفأ…ما توقّف بوق التحريض المشطوب عن استغلال الموت والوجع والدمار…كأنو الانتخابات بكرا… استحوا من رهبة الموت يا قوات الضغينة…وارحموا المجتمع المسيحي يللي دمّرتوه بحقدكن الأعمى…انخجلوا وإذا ابتليتم ب "ابو عاصي" …فاستتروا…
— مي خريش (@MayKhreich) August 22, 2020