مي خريش: استحوا من رهبة الموت يا “قوات” الضغينة.. إذا ابتليتم ب “ابو عاصي” فاستتروا!

غردت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر،فكتبت: من لحظة وقوع انفجار المرفأ…ما توقّف بوق التحريض المشطوب عن استغلال الموت والوجع والدمار…كأنو الانتخابات بكرا… استحوا من رهبة الموت يا قوات الضغينة…وارحموا المجتمع المسيحي يللي دمّرتوه بحقدكن الأعمى…انخجلوا وإذا ابتليتم ب “ابو عاصي” …فاستتروا…