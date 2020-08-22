قاسم: الحزب نريد حكومة جامعة وقادرة على القيام بالإصلاحات وإعمار بيروت ومكافحة الفساد والتدقيق المالي

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ “الحزب يريد حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات وإعمار بيروت ومكافحة الفساد والتدقيق المالي وكل ما ينقذنا من هذا الوضع”.

وقال قاسم في كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي: “نحن نريد حكومة نساهم فيها وندعمها وتكون جامعة ما أمكن بتأييد ودعم من ممثلي الشعب وفق الأطر الدستورية مع لحاظ كل من يمكن أن يحمل تمثيلا شعبيا”.









وتحدث قاسم عن انفجار المرفأ قائلاً: “كل الفرضيات التي وُضعت لاتهام الحزب لم تكن صحيحة أبدا وليست صحيحة، هم وضعوا فرضية واحدة اسمها مسؤولية الحزب عن هذه الكارثة وبدأوا يبحثون عن الأدلة والاحتمالات والأمور التي يمكن أن تلصق بالحزب كجزء من مواجهته لإضعافه وإبعاد الناس عن تأييده، فارتد كل شيء عليهم، وتبين أنهم هم من يتحملون المسؤولية، قسم ممن يتحمل المسؤولية من الذين يتكلمون عنا اليوم، وبالتالي فليحاسب هؤلاء، وكل واحد يجب أن ينال عقابه كائنا من كان، لن تؤثر الأكاذيب على قوة الحزب وشعبيته، ولن تكون لهم مكانة أو تأثير بالكذب والتخريب والاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة، هم ينجحون إذا استفزوا جمهورنا، لذلك علينا أن نصبر حتى لا يحققوا هذا المكسب الرخيص، وعندها سيموتون بغيظهم وتلفظهم القلة التي انخدعت بهم”.

وأضاف: “نحن نحتكم إلى المؤسسات الدستورية والشعبية المنتخبة، وهم يحتكمون للفوضى والتخريب والكذب، نحن نريد حماية لبنان وسيادته واستقلاله وهذا ما يحمينا أيضا ويحمي أجيالنا، وهم لا يهتمون إذا بقيت إسرائيل محتلة لأرضنا شرط أن لا نكون من يحمي ويحرر الأرض، وهل تريد اسرائيل إلا تعطيل قدرة المقاومة لتتحكم بلبنان؟ لن نعطي إسرائيل ولا من يقبل بإسرائيل ولا من لا يقبل بنا قدرة الاعتداء بلا ثمن، ولن نخضع للمحبطين في إبطال عزنا ونصرنا وسنبقى منصورين ان شاء الله وسنزداد نصرا فوق نصر وسنراكم كل أسباب القوة التي تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها لتتحكم ببلدنا”.