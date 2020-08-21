“كسر المحرمات”… سهام اللبنانيين الغاضبين تطال حزب الله وزعيمه

في وسط بيروت، وبعد أيام من انفجار المرفأ المروّع، علّق متظاهرون غاضبون من إهمال الطبقة السياسية وفسادها المشانق لمجسمات الزعماء. ولم يُستثن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في مشهد لطالما اعتُبر من “المحرمات”.

في 18 آب/ أغسطس، حمل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهاماً سياسياً إلى حزب الله في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فاتسعت دائرة الغضب الشعبي ضده. رغم ذلك، يستبعد خبراء وناشطون إضعاف القوة السياسية والعسكرية الأكبر في لبنان.









في عام 2006، بثّت قناة تلفزيونية برنامجاً ساخراً انتقد نصرالله، فاشتعلت مناطق لبنانية عدة بغضب مناصريه الذين نزلوا إلى الشارع وأحرقوا الإطارات وقطعوا الطرق رافضين التعرض لـ”سيد المقاومة”.

في صيف العام ذاته، ثبّت حزب الله الهالة التي أحاط نفسه بها، كـ”قائد للمقاومة” ضد إسرائيل بين كل العرب، عقب حرب تموز بينه وإسرائيل، وهي حرب دمّرت لبنان، لكن لم تنجح خلالها الدولة العبرية في تحقيق هدفها المعلن، وهو القضاء على الحزب.

ومنذ ذلك الحين، واصل حزب الله الذي يملك ترسانة عسكرية أكبر من الجيش، ترسيخ نفوذه على الساحة اللبنانية، وإن كان خسر شعبية على الطريق بسبب انغماسه في السياسة المحليّة الضيقة، وبشكل أكبر بعد انخراطه في النزاع السوري دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد اعتبارا من عام 2011.

ويقول فارس الحلبي، الناشط الذي ساهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر في تنظيم تظاهرات ضد الطبقة الحاكمة في لبنان: “في البداية، كان ثمة اتفاق ضمني بين الثوار على تحييد موضوع حزب الله وسلاحه” الذي لطالما شكل عنواناً خلافياً في البلد. فأراد المحتجون تقديم مشهد عن الوحدة الوطنية والتركيز على ما يجمعهم، أي المطالبة بحلول للوضع الاقتصادي والمعيشي المزري ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

“كسر.. المحرمات”

ويروي الحلبي أن المشهد بدأ يتغير عندما تبين أن الحزب كان “أول جهة انقضّت على الناس” الذين كانوا يهتفون في الساحات “كلن يعني كلن”. وساهم ذلك في “كسر صورة حزب الله.. الذي طالته الشتائم ولم يعد هناك من محرّمات”.

وشهدت ساحتا رياض الصلح والشهداء حيث يتجمع المتظاهرون في وسط العاصمة، مراراً توتراً ومواجهات جراء مهاجمة شبان موالين لحزب الله المتظاهرين وضربهم وتدمير خيام اعتصامهم.

وكان حزب الله من أشد الممانعين لسقوط الحكومة آنذاك، لكنها استقالت تحت ضغط الاحتجاجات. وشُكِّلت حكومة جديدة بمباركة منه برئاسة حسان دياب لم تصمد إلا بضعة أشهر، فسقطت أيضا تحت ضغط الشارع بعد انفجار بيروت المروع الذي قتل 181 شخصاً وجرح أكثر من 6500 ودمّر مساحات واسعة من العاصمة.

وفيما تنشط الاتصالات حالياً، وقد دخلت على خطها ضغوط دولية، لتشكيل حكومة جديدة، يستبعد محللون حدوث تغيير جذري في المشهد السياسي.

ويرى الناشط السياسي ناجي أبو خليل أنّ “صورة حزب الله كطرف في الحكومة شأنه شأن بقية الأطراف، تهيمن الآن على صورة حزب المقاومة”.

ويقول الحلبي: “حزب الله هو الحاكم الفعلي وكل شيء يحصل تحت نظره، والحاكم الفعلي هو دائماً من يتحمل المسؤولية عن أي نتائج سلبية تحدث”.

وشكلت إدانة المحكمة الدولية الثلاثاء لواحد من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في اغتيال الحريري عام 2005، نكسة جديدة للحزب، رغم البرودة التي تلقى بها غالبية اللبنانيين الغارقين في همومهم ومشاكلهم الاقتصادية، الحكم.

ولم تستبعد المحكمة أن تكون لحزب الله وحليفته سوريا “دوافع ربما لاغتيال” الحريري، وإن لم تتوفر لديها أدلة على “دور” لقيادة الحزب وعلى “ضلوع سوريا في الأمر”.

على موقع “تويتر”، وعلى الرغم من خيبة أمل عبر عنها بعض خصوم حزب الله الذين كانوا يتوقعون حكما أقوى، انتشر هاشتاغ “حزب_الله_ارهابي”، في موازاة استمرار التداول بتقارير وشائعات عن استقدام الحزب كمية الأمونيوم الهائلة التي تسببت بانفجار المرفأ.

ولم يعلّق حزب الله حتى الآن على الحكم. وكان أعلن مسبقاً أنه سيعتبر القرار و”كأنه لم يصدر”.

ويشكل حزب الله مع حلفائه، وأبرزهم تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، أكثرية نيابية.

وتفيد تقارير أنه يتحكم بالمعابر وبالمرافق من خلال مسؤولين داخل الإدارة، أو من خلال وجود مباشر يبقى بعيداً عن الأضواء.

ويستبعد محللون إضعاف موقعه، لا سيما في ظل ثبات المشهد الإقليمي حيث تبقى إيران، الداعم الأبرز لحزب الله، لاعباً نافذاً رغم كل العقوبات والحصار المفروض عليها.

“منع سقوط الدولة”

وقد بدا نصرالله حازماً في رفض مطلب إسقاط القوى السياسية التقليدية، على رغم المطالب الشعبية.

ونبّه في خطاب الجمعة إلى أن “سقف” أي “حراك سياسي” هو “منع سقوط الدولة”. وأكد رفضه لحكومة محايدة أو حكومة مستقلين كما يطالب المحتجون.

ويعتبر المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطالله أن حزب الله يلعب دور “الحامي” لطبقة سياسية “غير كفؤة” .

ويقول: “اختار حماية المنزل الذي يتداعى، هذا النظام الطائفي المسؤول عن العلل الاقتصادية والاجتماعية والذي أدى الى الانهيار المالي ثم انفجار المرفأ”.

ويضيف أن حزب الله “يعرف كيف يعمل بشكل أفضل في مثل هذه الدولة الفاشلة”، وبالتالي اختار “الحفاظ على الستاتيكو القائم”.

وقال النائب في حزب الله حسن فضل الله في مقابلة مع قناة “الميادين” الأربعاء، “نحن وحلفاؤنا اليوم أكثرية نيابية”، مضيفا: “البعض في لبنان يجب أن يسمح لنا، اذا رأى كم متظاهرا حوله، لا يعني أنه يمكنه أن يحدّد مصير لبنان”.

AFP