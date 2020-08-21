هذا ما تمنّته #نجوى_كرم في عيد #رأس_السنة_الهجرية!

غرّدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مهنّئةً متابعيها والأمّة العربية جمعاء، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1442، وتمنّت حلول السلام في كل البلاد العربية.

حيث كتبت أمس الخميس عبر حسابها في تويتر قائلة:









“ينعاد على كلّ الأمة العربية بـ #رأس_السنة_الهجرية.. انشاالله تكون سنة خير وتحمل لنا معها السلام لكل البلاد”.

وإنهالت التعليقات من محبّيها الذين عايدوها بدورهم متمنّين الخير لها ولبلدها.

جديرٌ بالذكر أنّ شمس الأغنية ومنذ مأساة إنفجار مرفأ بيروت، تخصّص حسابها على تويتر لبعث رسائل دعم ومساندة لوطنها لبنان في هذه الأزمة، كما شاركت في دعم حملة التبرّعات الضخمة التي خصّصتها الجالية اللبنانية في كندا، والتي يدعمها رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، والتي جاءت تحت شعار “#كلنا_معكن”، من أجل مساعدة المتضرّرين من إنفجار بيروت.