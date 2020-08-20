عشية الإقفال العام… رقم قياسي جديد بكورونا في لبنان: 605 إصابات و4 وفيات

لبنان يسجّل الحصيلة الأعلى بفيروس كورونا منذ 21 شباط. 605 إصابات جديدة اليوم عشية بدء الإقفال العام لأسبوعين، ووسط تحذير من تكرار “السيناريو الإيطالي” في الأيام المقبلة.

وفي تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 605 إصابات بكورونا اليوم توزّعت بين 597 محلية و8 حالات وافدة.









كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى ارتفاع الحالات الموجودة في العناية الفائقة لتبلغ 72 حالة.

وكانت كشفت مصادر وزارة الصحة لـ”النهار”، أمس، أنّه “منذ انفجار بيروت وحتى الأربعاء، سجلنا نحو 3500 إصابة، وقد شهدنا في هذه الفترة ارتفاعاً تصاعدياً سريعاً”.

الحالة الصحية خطرة جدّاً وتُنذر بالأسوأ، وقد تؤدي بالقطاع الصحي والاستشفائي إلى الانهيار إذا ما تفاقم الوضع وخرج عن السيطرة.

وكان صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرار بالإقفال بعد الأرقام القياسية التي تسجّلها كورونا، يبدأ من نهار الجمعة 21 آب وينتهي في 7 أيلول، يتضمّن منعاً للتجول بين السادسة مساءً والسادسة صباحاً.

وسبق وأصدرت لجنة الصحة النيابية بعض التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لإقفال البلد لمدة أسبوعين للحد من انتشار وباء كوفيد-19، حيث أكّد وزير الصحة حمد حسن أن “تطبيق الاقفال العام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هو شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”، موضحاً أن “اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف تفشي الوباء، وواجب اعلان النفير العام يعني مشاركة كل الدولة”.